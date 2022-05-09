Испания

Керманич прокоментував звитягу власної команди.

Напередодні Атлетіко здобув перемогу над Реалом (1:0) у мадридському дербі в рамках 35-го іспанської Ла Ліги.

Атлетіко — Реал 1:0 Відео голу та огляд матчу

Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне після завершення гри прокоментував виступ своєї команди.

"Святкувати цю перемогу не будемо, бо залишилося ще три гри до кінця чемпіонату. Кожна з команд буде грати до останнього, так що легкої прогулянки не передбачається.

Наш виступ сьогодні був дуже сильним із огляду на рівень форми, який ми демонстрували до цього. Команда грала в ту гру, у яку хотіла грати, була безліч моментів. Ми не використали більшість з нагод забити, що створило нам певні проблеми проти суперника, який вміє додавати за ходом гри.

Відчуваю підтримку збоку президента клубу. Ми знайомі вже стільки років, коли я ще був футболістом, а зараз тренером. Але я розумію, що йому, як і всім нам, потрібні перемоги.

Збільшення відриву від Бетіса чи Реалу Сосьєдаду мене мало цікавить та жодним чином не заспокоює. У нас є неймовірні вболівальники, а ми маємо перед ними боржок за попередні невдалі виступи", — заявив аргентинський фахівець.

У наступному турі Атлетіко зіграє в гостях проти Ельче.