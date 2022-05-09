Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії.

Напередодні в рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги відбувся черговий епізод у протистоянні двох мадридських команд, у якому Реалу на полі принципового суперника вже нічого не було потрібно доказувати фактично колишньому чемпіону країни — Атлетіко. Зрештою, із українцем Андрієм Луніним у воротах, команда Карло Анчелотті пропустила лише один м’яч із пенальті, чого вистачило для підсумкової поразки.

Огляд матчу:

Атлетіко — Реал 1:0

Гол: Феррейра Карраско, 40 (пен.)

Атлетіко: Облак — Врсалько, Савіч, Хіменес, Рейнілду — Льоренте, Коке, Кондогбія, Феррейра Карраско (Лоді, 90-3) — Корреа (Грізманн, 46), Кунья (Де Пауль, 89).

Реал: Лунін — Л. Васкес, Мілітао (Менді 68), Вальєхо, Начо — Камавінга, Каземіро (Вальверде, 61), Кроос (Модріч, 69) — Асенсіо, Йовіч (Вінісіус, 61), Родріго.

Попередження: Савіч — Йовіч, Л. Васкес, Вальєхо, Начо.

Джерело: MEGOGO