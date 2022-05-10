Испания

Каталонський клуб зацікавлений у послугах сенегальського футболіста.

Барселона виявляє інтерес до Садіо Мане, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, каталонський клуб хоче підписати топ-футболіста до лінії атаки. Щодо Мане, то він мріє пограти в іспанській Ла Лізі і бачить себе в Барселоні.

Якщо Барселона та Мане почнуть переговори, то не раніше літа, бо у Ліверпуля складний календар та футболіст зосереджений на виступах за "червоних". Також інтерес до Мане виявляє Баварія.

Зазначимо, що у поточному сезоні сенегальський футболіст провів 46 поєдинків на клубному рівні, у яких відзначився 20 голами та чотирма асистами.

Нагадаємоб що Ліверпуль розпочав переговори з Мане про продовження контракту.