Испания

Підопічні Хаві Ернандеса набрали три очки.

Барселона в рамках поєдинку тридцять шостого туру чемпіонату Іспанії приймала на своєму полі Сельту і здобула перемогу.

Три очки "синьо-гранатовим" приніс дубль П'єра-Емеріка Обамеянга та гол Депая, на що гості відповіли лише влучним ударом Яго Аспаса.

Барселона — Сельта 3:1

Голи: Депай, 30, Обамеянг, 41, 48 — Аспас, 50

Барселона: тер Штеген — Дані Алвес (Мінгеса, 89), Араухо (Лангле, 68), Ерік Гарсія, Альба — де Йонг, Гаві — Обамеянг (де Йонг, 84), Депай (Фаті, 64), Дембеле, Ферран Торрес ( Пуч, 46).

Сельта: Дітуро – Васкес (Мурільо, 46), Араухо, Айду, Галан – Денис Суарес (Фонтан, 90), Мендес, Серві (Соларі, 90) – Бельтран (Вейга, 90) – Аспас, Гальярдо (Тапія, 60).