Испания

Наставник висловився щодо травми виконавця.

Барселона в рамках поєдинку тридцять шостого туру чемпіонату Іспанії приймала на своєму полі Сельту і здобула перемогу 3:1.

В одному із ігрових моментів Араухо зіткнувся головами із Гаві та на деякий час втратив свідомість. Головний тренер Барселони Хаві Ернандес розповів про стан здоров'я захисника.

"Коли Араухо втратив свідомість — ми дуже злякались. Ми подзвонили в лікарню і Рональд був при тямі. Ніч він провів у госпіталі і зараз все добре.

Лікарі діагностували у Араухо струс мозку. Деякий час йому буде потрібен для відновлення, але все найгірше позаду", — цітує фахівця Daily Mail.

Відзначимо, що на Football.ua є відео голів та огляд матчу Барселона — Сельта.