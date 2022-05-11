Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії.

У рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона на власному полі зустрічалася з Сельтою, не заливши при цьому особливих шансів суперникам на перемогу. Ще до перерви у ворота команди з Віго було спрямовано два результативних постріли, після чого вже на початку другого тайму П’єр-Емерік Обамеянг оформив дубль, разом із тим закріпивши перемогу за своєю командою.

Огляд матчу:

Барселона — Сельта 3:1

Голи: Депай, 30, Обамеянг, 41, 48 — Аспас, 50

Барселона: тер Штеген — Дані Алвес (Мінгеса, 89), Араухо (Лангле, 68), Ерік Гарсія, Альба — де Йонг, Гаві — Обамеянг (де Йонг, 84), Депай (Фаті, 64), Дембеле, Ферран Торрес ( Пуч, 46).

Сельта: Дітуро – Васкес (Мурільо, 46), Араухо, Айду, Галан – Денис Суарес (Фонтан, 90), Мендес, Серві (Соларі, 90) – Бельтран (Вейга, 90) – Аспас, Гальярдо (Тапія, 60).

Попередження: Гарсія, Ф. де Йонг, Альба.

На 58-й хвилині був вилучений Джейсон Мурільо (Сельта) (грубе порушення правил).

Джерело: MEGOGO.