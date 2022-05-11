Испания

Відбулися матчі 36 туру іспанської Ла Ліги.

Сьогодні, 11 травня, відбулося кілька матчів у рамках 36 туру іспанської Ла Ліги.

У першій грі Алавес на своєму полі обіграв Еспаньйол з рахунком 2:1. Вже на сьомій хвилині Де ла Фуенте відкрив рахунок у матчі, але через сім хвилин Де Томас реалізував пенальті та зрівняв цифри на табло.

Потім на самому початку другого тайму гості залишилися у меншості після вилучення Еррери за другу жовту картку. На 59-й хвилині Ескаланте забив переможний м'яч.

Після цього матчу Алавес набрав 31 очко і знаходиться на 19 місці в турнірній таблиці Ла Ліги, а Еспаньйол — 40 балів і 13 рядок.

Алавес — Еспаньол 2:1

Голи: Де ла Фуенте, 7, Ескаланте, 59 — Де Томас, 14 (з пенальті).

У другій зустрічі Осасуна поділила очки у матчі проти Хетафе. Гра закінчилася із рахунком 1:1.

Господарі відкрили рахунок на дев'ятій хвилині, коли влучним ударом відзначився Ойєр, але через 11 хвилин цифри на табло стали рівними завдяки автоголу у виконанні Торро.

Після 36 ігор Осасуна набрала 47 очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Ла Ліги, а у Хетафе – 38 балів та 15 рядок.

Осасуна — Хетафе 1:1

Голи: Ойер, 9 — Торро, 20 (автогол).