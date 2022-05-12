Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії.

У 36-му турі іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко здобу надважливу гостьову перемогу над Ельче, завдяки якій зумів розраховувати на вихід на третій рядок турнірної таблиці. У ворота команди з середини турнірної таблиці відправилося по одному м’ячу в кожному з таймів.

Огляд матчу:

Ельче — Атлетіко 0:2

Голи: Кунья, 28, Де Пауль, 62.

Ельче: Бадіа – Паласіос, Роко, Бігас, Мохіка – Маскарель (Гуті, 75), Гумбау – Моренте (Хосан, 58), Мілья (Пасторе, 69), Фідель (Кіке Перес, 58) – Бойє (Каррільо, 58).

Атлетіко: Облак – Савіч, Хіменес, Рейнілду – Врсалько (Ренан Лоді, 7), де Пауль (Корреа, 72), Кондогб'я, Коке, Карраско (Феліпе, 80) – Грізманн (Еррера, 72), Матеус Кунья, 80).

Попередження: Мілья, Бігас — Ренан Лоді, Кондогбія.

Джерело: MEGOGO.