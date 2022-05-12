Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії.

Андалузька Севілья в домашньому матчі 36-го туру іспанської Ла Ліги вчергове засмутила власних уболівальників, збільшивши серію з нічийних поєдинків до трьох поспіль зустрічей. Зрештою, "нервіонці" догралися до того, що за підсумком протистояння проти Мальорки команда Хулена Лопетегі пропустила на третю сходинку мадридський Атлетіко.

Огляд матчу:

Севілья — Мальорка 0:0

Севілья: Буну — Навас (Окампос, 67), Кунде, Дієго Карлос, Акунья — Хордан (Ділейні, 55), Гудель (Ракітіч, 80), Гомес — Ламела (Мартіаль, 67), Мір (Ен-Несірі, 55), Корона.

Мальорка: Рейна — Маффео (Гонсалес, 90+7), Вальєнт, Раїлло, Оліван —Хосабед (Греньє, 87), Севілья (Родрігес, 74), Батталья, Хауме (Руссо, 87) — Анхель (Кубо, 74), Мурікі.

Попередження: Акунья, Хордан, Ламела, Гудель — Оліван, Раїлло, Севілья, Санчес, Кубо, Маффео.