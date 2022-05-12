Испания

Тібо Куртуа вийшов у стартовому складі на матч чемпіонату Іспанії.

У рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги Реал протистоятиме Леванте.

У стартовому складі господарів на поле вийшов Тібо Куртуа, а не українець Андрій Лунін.

Стартовий склад Реала:

Куртуа, Лукас Васкес, Вальєхо, Начо, Менді, Вальверде, Камавінга, Модріч, Родріго, Бензема, Вінісус Жуніор.

Минулий матч проти Атлетіко у стартовому складі вийшов Лунін, який відіграв 90 хвилин і пропустив гол лише з пенальті.

Зазначимо, що матч розпочнеться о 22:30 за київським часом.