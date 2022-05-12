Тібо Куртуа вийшов у стартовому складі на матч чемпіонату Іспанії.
АНДРІЙ ЛУНІН, GETTY IMAGES
12 травня 2022, 20:55
У рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги Реал протистоятиме Леванте.
У стартовому складі господарів на поле вийшов Тібо Куртуа, а не українець Андрій Лунін.
Стартовий склад Реала:
Куртуа, Лукас Васкес, Вальєхо, Начо, Менді, Вальверде, Камавінга, Модріч, Родріго, Бензема, Вінісус Жуніор.
Минулий матч проти Атлетіко у стартовому складі вийшов Лунін, який відіграв 90 хвилин і пропустив гол лише з пенальті.
Зазначимо, що матч розпочнеться о 22:30 за київським часом.