Завершився черговий матч чемпіонату Іспанії.
Райо Вальєкано – Вільярреал, twitter.com/VillarrealCF
12 травня 2022, 22:59
У рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано на своєму полі приймав Вільярреал.
Підопічні Унаї Емері без проблем змогли здобути впевнену перемогу, розгромивши суперника – 5:1.
Райо Вальєкано – Вільярреал 1:5
Голи: Гвардіола, 21 – Педраса, 3, 88, Фойт, 27, Алькасер, 38, Пау Торрес, 45
Райо Вальєкано: Димитрієвські, Баліу, Мараш (Нтека, 59), Катена, Фран Гарсія, Гарсія (Асенсіо, 90), Унаї Лопес, Комесанья (Родрігес, 90), Оскар Валентин, Бебе (Сілла, 59), Гвардіола (Фалька 59).
Вільярреал: Рульї, Фойт (Маріо Гаспар, 73), Альбіоль, Пау Торрес (Манді, 66), Педраса, Капу (Іборра, 81), Парехо, Тригерос, Ло Чельсо (Джексон, 46), Пако Алькасер (Діа, 66) , Чуквуез.
Попередження: Мараш (30), Гарсія (45), Комесанья (45), Рульї (61), Унаї Лопес (76), Сілла (77), Альбіоль (82).