Испания

Завершився останній матч четверга у чемпіонаті Іспанії.

У рамках 36 туру іспанської Ла Ліги Реал на своєму полі приймав Леванте.

Підопічні Карло Анчелотті, які не відчувають турнірної мотивації через те, що вже достроково виграли Прімеру, зуміли розгромити суперника, відправивши до їхніх воріт шість голів.

Зазначимо, що хет-трик на свій рахунок записав Вінісіус Жуніор.

Реал Мадрид – Леванте 6:0

Голи: Менді, 13, Бензема, 19, Родріго, 34, Вінісіус Жуніор, 45, 68, 83

Реал: Куртуа, Начо (Хіла, 82), Вальєхо, Менді, Модріч (Петер, 75), Вальверде (Кроос, 75), Камавінга, Васкес, Бензема (Йович, 75), Вінісіус Жуніор, Родріго (Маріано Діас, 62).

Леванте: Карденас, Мірамон, Касерес (Кампанья, 39), Постіго, Робер (Везу, 77), Сон, Радоя (Барді, 39), Мелеро (Кантеро, 57), Пепелу, Моралес, Дані Гомес (Рохер Марті, 57).

Попередження: Камавінга (43), Рохер Марті (65), Модріч (69).