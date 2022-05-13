Испания

У нідерландському вінгері зацікавлені багато європейських топ-клубів.

Крайній півзахисник Арно Данджума успішно проводить свій перший сезон у Вільярреалі, що викликало інтерес з боку інших європейських топ-клубів, — стверджує журналіст Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, яке посилається на іспанське видання Marca, у контракті 25-річного нідерландця прописано клаусулу.

Так, викупити Данджуму із Вільярреалу можна за 45 мільйонів євро.

Зазначимо, що цього сезону нідерландський вінгер провів за "жовту субмарину" 34 поєдинки, в яких він забив 16 голів і віддав 4 асисти.

Портал Transfermarkt оцінює Данджуму в 50 мільйонів євро, тоді як Вільярреал підписав гравця влітку минулого року, заплативши англійському Борнмуту 23,5 мільйона євро.