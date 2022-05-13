Испания

Легендарний футболіст може повернутись в Іспанію.

Легенда збірної Італії, колишній головний тренер Китаю та інших клубів Фабіо Каннаваро претендує на роботу в Еспаньолі.

Як повідомляє Фабріціо Романо, клуб з Барселони звільнив головного тренера Вісенте Морено, та кандидатура Каннаваро є основною.

На сайті Еспаньола вказано, що до найближчих ігор команду буде готувати тренер Еспаньола Б Луїс Бланко.

Вірогідно, що кандидатуру Каннаваро запропонував новий спортивний директор клубу Домінго Катойра.

Нагадаємо, що Каннаваро раніше працював з Гуанчжоу Евергранд, Тяньцзінь Цюаньцзянь, Аль-Насром та збірною Китаю.