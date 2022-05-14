Испания

Команда не має шансів вилетіти з Ла Ліги, тому вже почала будувати плани на майбутнє.

Уже колишній головний тренер іспанського Еспаньйола Вісенте Морено напередодні став черговим наставником клубу з Ла Ліги, якого було звільнено під час поточного сезону.

"Папуги" не знали перемог у останніх п’яти зустрічах, чим ледь не підставили під сумнів свою участь у "еліті" наступного року. Однак невдалі виступи переслідувачів уберегли Еспаньйол від вильоту, але керівництво клубу вже було не спинити на шляху змін.

Разом із Морено, до виходу був запрошений і спортивний директор Франсіско Руфете, якому вже знайшли заміну в особі Домінго Катойри, перед яким одразу ж було поставлено завдання пошуку нового керманича на наступний сезон.

Тимчасово ж виконувати обов’язки головного тренера в матчах проти Валенсії та Гранади буде тренер резервної команди Луїс Бланко, який у свої 62 роки раніше працював із андорськими Сант-Юлією, Атлетіком, Санта-Коломою, Прінсіпат та Ла Массаною.

Дебютуватиме іспанський керманич у домашньому матчі проти "кажанів" уже 14 травня, о 19:30 за київським часом.