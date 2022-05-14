Испания

Хорватський півзахисник залишиться ще на один сезон.

Лука Модріч домовився з Реалом про новий контракт, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, всі документи вже готові та найближчим часом досвідчений хорват поставить свій підпис.

Очікується, що Модріч підпише контракт до літа 2023 року, а після цього може отримати посаду в структурі клубу.

У поточному сезоні 36-річний футболіст провів 27 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 2 голи та 8 результативних передач.