Испания

Наставник каталонців висловився щодо футболіста команди.

Головний тренер каталонськиї Барселони Хаві Ернандес висловився щодо Френкі Де Йонга, якого пов'язують із трансфером в один з англійських клубів.

Фахівець заявив, що не планує прощатись із футболістом.

"У нас багато часу, щоб все обговорити. Френкиі — ключовий для нас гравець. Я багато разів казав, наскількі він для нас важливий.

З іншого боку, ми маємо бюджет клубу, в який треба вкластись. Це я не про можливу продажу Де Йонга, а взагалі", — наводить слова фахівця Фабріціо Романо.

В поточному сезоні Де Йонг зіграв 45 матчів за Барселону, в яких забив чотири голи та віддав п'ять результативних передач.

Раніше Хаві висловився щодо трави Араухо в матчі із Сельтою.