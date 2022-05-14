Наставник каталонців висловився щодо футболіста команди.
френкі де йонг, getty images
14 травня 2022, 15:20
Головний тренер каталонськиї Барселони Хаві Ернандес висловився щодо Френкі Де Йонга, якого пов'язують із трансфером в один з англійських клубів.
Фахівець заявив, що не планує прощатись із футболістом.
"У нас багато часу, щоб все обговорити. Френкиі — ключовий для нас гравець. Я багато разів казав, наскількі він для нас важливий.
З іншого боку, ми маємо бюджет клубу, в який треба вкластись. Це я не про можливу продажу Де Йонга, а взагалі", — наводить слова фахівця Фабріціо Романо.
В поточному сезоні Де Йонг зіграв 45 матчів за Барселону, в яких забив чотири голи та віддав п'ять результативних передач.
Раніше Хаві висловився щодо трави Араухо в матчі із Сельтою.