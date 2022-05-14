Испания

Відбувся стартовий матч 37 туру іспанської Ла Ліги.

Завершився стартовий матч 37 туру іспанської Ла Ліги, в якому зустрічалися команди-середняки – Еспаньйол та Валенсія.

Матч закінчився із рахунком 1:1. Гості відкрили рахунок на 37 хвилині, коли результативним ударом відзначився Гомес. Однак у компенсований час до першого тайму господарі відігралися зусиллями Томаса.

Після 37 турів Валенсія набрала 45 очок і займає десяте місце в турнірній таблиці Ла Ліги, а Еспаньйол — 41 бал і 13 рядок.

Еспаньйол — Валенсія 1:1

Голи: Де Томас, 45+2 — Гомес, 37.