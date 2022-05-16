До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії.
атлетіко - севілья, twitter.com/Atleti
16 травня 2022, 00:59
В передостанньому турі іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко приймав вдома Севілью.
Рахунок відкрив Хіменес, точно зігравши головою після навісу Карраско з кута поля.
Ен-Несірі "відповів" Хосе-Марії, головою замкнувши подачу від Олівера Торреса. Гра завершилась нічиєю — 1:1.
Огляд матчу:
Атлетіко — Севілья 1:1
Голи: ХІменес, 30 — Ен-Несірі, 85
Атлетіко: Облак — Рейнілду, Хіменес, Савіч — Карраско, Кондогбія, Коке, Де Пауль (Еррера, 78), Льоренте — Суарес (Акунья, 65), Грізманн (Корреа, 70)
Севілья: Буну — Акунья, Діего Карлос, Кунде, Монтіель (Навас, 46) — Ділейні, Гудель (Рекік, 75), Ракітіч (Торрес, 56) — Гомес (Мір, 57), Окампос (Корона, 46), Ен-Несірі
Попередження: Мір, Акунья, Коке, Ен-Несірі, Гудель, Ермосо, Монтіель.