Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії.

Мадридський Реал у рамках 37-го туру іспанської Ла Ліги вже не мав жодної турнірної мотивації, тому дозволив собі втратити очки під час гостьового матчу проти Кадіса. Андрій Лунін відстояв у рамці воріт "вершкових" увесь поєдинок, однак експериментальний захист від Карло Анчелотті зумовив один пропущений гол для нього. Однак, український голкіпер у другому таймі встиг навіть самостійно виправити власну помилку, якої припустився під час фолу проти Альваро Негредо у власному штрафному.

Огляд матчу:

Кадіс — Реал 1:1

Голи: Собрино, 37 — Маріано Діас, 5

На 61-й хвилині Альваро Негредо (Кадіс) не забив пенальті (воротар).

Кадіс: Ледесма — Акапо (Карселен, 76), Ернандес, Фалі Хіменес, Еспіно — Собріно, Алекс Фернандес (Хосе Марі, 72), Алькарас, Ідрісі (Лосано, 87)— Лукас Перес, Негредо.

Реал: Лунін — Вальєхо (Карвахаль, 64), Мілітао, Начо, Васкес — Вальверде (Себальос, 64), Каземіро, Кроос — Асенсіо, Маріано Діас (Латаса, 82), Родріго (Азар, 64).

Попередження: Собріно (42), Негредо (81), Карселен (84), Алькарас (86), Ернандес (88), Фалі Хіменес (90), Лосано (90) — Начо (47), Азар (74),.

Джерело: MEGOGO.