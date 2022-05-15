Испания

Український футболіст отримав високу оцінку за гру.

У рамках 37 туру чемпіонату Іспанії Кадіс на своєму полі приймав Реал (1:1). У основі з'явився Андрій Лунін.

На 61-й хвилині гри українець відбив пенальті, призначеного після його фолу.

23-річний футболіст отримав найвищу оцінку у складі обох команд згідно з порталом WhoScored. Лунін отримав 8.2 бали.

Крім того, Лунін став наймолодшим голкіпером Реала, який відбив пенальті у Ла Лізі з сезону-2008/09.

У поточному сезоні Лунін провів 4 матчі за Реал: 2 у Кубку Іспанії та 2 у Ла Лізі.