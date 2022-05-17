Испания

Українець хоче отримувати більше ігрової практики.

Нещодавно мадридський Реал зіграв внічию проти Кадіса, а місце у воротах займав український воротар Андрій Лунін.

ЗМІ та аналітичні платформи високо оцінили гру воротаря, який зміг декілька раз врятувати команду та один раз відбив пенальті.

Після того, як Лунін увійшов до збірної до команди тижня Ла Ліги за версією WhoScored, з'явились чутки про його можливий відхід.

Українець вважає, що заслуговує отримувати більше ігрової практики (4 матчі у сезоні-2021/22), та має намір шукати собі новий клуб.

Головний тренер Реала Карло Анчеллотті також вважає, що талановитий воротар заслуговує грати більше, тому не буде блокувати трансфер чи оренду.

Якщо Лунін все ж піде з Реала, то клуб може підписати воротаря Наполі та збірної Колумбії Давіда Оспіну.