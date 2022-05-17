Испания

Президент Барселони прокоментував можливе підписання польского форварда.

Останній час різноманітні ЗМІ поширюють інформацію про можливий трансфер Роберта Левандовськи в каталонську Барселону.

Президент "блаугранас" Жоан Лапорта прокоментував дану інформацію, нагадуючи про скрутне становище клубу в плані фінансів.

"Це дуже непросте питання, адже ми повинні пам'ятати про фінансове становище клубу. Я намагаюсь не заважати професіоналам. Цим питанням займуються Кройф та Алемані", — наводить слова функціонера Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Роберт Левандовські провів 46 матчів за Баварію, у яких відзначився 50 голами та сімома результативними передачами.