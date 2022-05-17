Каталонці націлилися на польського форварда.
Роберт Левандовскі, getty images
17 травня 2022, 19:30
Барселона не залишає спроб отримати Роберта Левандовскі в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Mundo Deportivo, "синьо-гранатові" хочуть задіяти у переговорах із Баварією Мемфіса Депая.
Джерело стверджує, що Барселона готова вдатися до такого кроку, якщо мюнхенців не влаштує пропозицію у розмірі 30-35 мільйонів євро за поляка.
У поточному сезоні Роберт Левандовські провів 46 матчів за Баварію, у яких відзначився 50 голами та сімома результативними передачами.
Нагадаємо, раніше 33-річний нападник уже не виключав, що провів свій останній поєдинок у футболці "червоних".