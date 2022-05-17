Испания

Каталонці націлилися на польського форварда.

Барселона не залишає спроб отримати Роберта Левандовскі в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, "синьо-гранатові" хочуть задіяти у переговорах із Баварією Мемфіса Депая.

Джерело стверджує, що Барселона готова вдатися до такого кроку, якщо мюнхенців не влаштує пропозицію у розмірі 30-35 мільйонів євро за поляка.

У поточному сезоні Роберт Левандовські провів 46 матчів за Баварію, у яких відзначився 50 голами та сімома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше 33-річний нападник уже не виключав, що провів свій останній поєдинок у футболці "червоних".