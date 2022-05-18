Испания

Каталонці знаходяться на шляху до гучного трансферу.

Чинна угода між нападником Робертом Левандовські та мюнхенською Баварією має закінчуватися вже наступного року, однак обидві сторони останнім часом настілки охололи в своїх взаєминах, що зрештою будь-які майбутні домовленості поміж ними стали неможливими.

За надрезультативним форвардом одразу ж вишукувалася черга з бажаючих підписати контракт, а каталонська Барселона наразі є саме тією командою, яка має найбільший успіх у цьому процесі.

Як повідомляє італійський журналіст Нікола Скіра, Левандовські вже погодив із представниками "блаугранас" умови майбутньої можливої угоди, термін якої розрахований до 2025 року.

Наступним кроком ізбоку іспанського колективу буде досягнення домовленості безпосередньо з Баварією щодо трансферу футболіста вже найближчим трансферним вікном.

У поточному сезоні 33-річний поляк забив 50 голів та віддав сім гольвоих передач у 46 матчах.