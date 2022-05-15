Германия

Футболіст не має бажання продовжувати контракт.

Генеральний директор мюнхенської Баварії Олівер Кан прокоментував чутки щодо можливого продажу влітку нападника Роберта Левандовські.

"Ми раніше вже стикалися зі спробами нагнітати обстановку. Це не завдає нам проблем. Ми надіслали пропозицію його агенту. Він пропозицію відхилив. Це його право.

Факт залишається фактом: у Роберта є контракт, і він його виконуватиме. Досить вже! Ми дуже чітко та послідовно доносимо свою позицію. У Баварії все влаштовано саме так, гравець не важливіший за клуб", — цитує Кана Bayern & Germany.

Раніше європейські ЗМІ зв'язували Роберта Левандовські з каталонською Барселоною. Але керівники Баварії дали зрозуміти, що трансфера не буде.

Нагадаємо, що Левандовські заперечив отримання від Баварії пропозиції щодо продовження контракту.