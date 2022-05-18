Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих сейвів воротарів у минулому турі чемпіонату Іспанії-2021/22.
Андрій Лунін, Getty Images
18 травня 2022, 14:36
Іспанська Ла Ліга підбиває підсумки минулих матчів чемпіонату Іспанії-2021/22 і визначила п'ять найкращих сейвів голкіперів у 37 турі.
Так, автором найкращого сейву минулого туру Ла Ліги став український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін, який також у матчі з Кадісом зумів відбити пенальті.
Компанію 23-річному українцю склали Серхіо Еррера з Осасуни, Херонiмо Рульї з Вільярреала, Яссін Буну з Севільї та Алехандро Прімо з Леванте.
ТОП-5 найкращих сейвів 37 туру Ла Ліги:
Нагадаємо, що Андрій Лунін став найкращим гравцем матчу проти Кадіса і потрапив до команди тижня Ла Ліги за версією статистичного порталу WhoScored.