Испания

Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих сейвів воротарів у минулому турі чемпіонату Іспанії-2021/22.

Іспанська Ла Ліга підбиває підсумки минулих матчів чемпіонату Іспанії-2021/22 і визначила п'ять найкращих сейвів голкіперів у 37 турі.

Так, автором найкращого сейву минулого туру Ла Ліги став український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін, який також у матчі з Кадісом зумів відбити пенальті.

Компанію 23-річному українцю склали Серхіо Еррера з Осасуни, Херонiмо Рульї з Вільярреала, Яссін Буну з Севільї та Алехандро Прімо з Леванте.

ТОП-5 найкращих сейвів 37 туру Ла Ліги:

Нагадаємо, що Андрій Лунін став найкращим гравцем матчу проти Кадіса і потрапив до команди тижня Ла Ліги за версією статистичного порталу WhoScored.