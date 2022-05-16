Испания

Український голкіпер Реала відбив пенальті у матчі проти Кадіса та здійснив шість сейвів.

Андрій Лунін в матчі проти Кадіса, twitter.com/realmadrid

Андрій Лунін в матчі проти Кадіса, twitter.com/realmadrid

У рамках 37-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал зіграв у гостях внічию з Кадісом (1:1), а найкращим гравцем цього протистояння визнали голкіпера "вершкових" Андрія Луніна.

23-річний українець відбив у поєдинку з Кадісом пенальті на 61-й хвилині, а також по ходу матчу здійснив шість сейвів.

Статистичний портал WhoScored оцінив дії Луніна у 8,2 бала та включив його до команди тижня чемпіонату Іспанії.

Збірна 37-го туру Ла Ліги за версією WhoScored виглядає так:

Нагадаємо, що дивитися відео голів та огляд матчу Кадіс — Реал Мадрид ви можете на Football.ua.