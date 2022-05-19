Польський нападник готовий до переходу до табору каталонців.
Роберт Левандовські, getty images
19 травня 2022, 17:43
Барселона продовжує працювати над підписанням Роберта Левандовські у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний журналіст Фабриціо Романо, польський нападник двічі безпосередньо контактував із Хаві.
Тренер та гравець зацікавлені в роботі один з одним – тепер справа залишається за переговорами між клубами.
У поточному сезоні 33-річний поляк забив 50 голів та віддав сім гольвоих передач у 46 матчах.
Нагадаємо, що Барселона хоче задіяти Депая у трансфері Левандовські.