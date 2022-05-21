Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ла Ліги.

Мадридський Реал завершив виступи в поточному сезоні іспанської Ла Ліги на власному полі, змагаючись проти Бетіса, для якого ця гра була останньою можливістю зачепитися наздогнати сусідів за місто в особі Севільї на четвертій сходинці в турнірній таблиці. Зрештою, ніхто не захотів втрачати обличчя в цій грі, тому глядачі голів не побачили.

Огляд матчу:

Реал — Бетіс 0:0

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Начо, Менді (Марсело, 70) — Модріч (Себальос, 70), Каземіро (Камавінга, 46), Кроос (Вальверде, 46) — Родріго (Іско, 70), Бензема, Вінісіус.

Леванте: Сілва — Сабалі, Песселья, Бартра, Морено — Родрігес, Гуардадо (Карвалью, 63) — Каналес (Тельо, 86) Фекір (Хоакін, 74), Хуанмі (Іглесіас, 73) — Вілліан (Родрі, 63).

Джерело: MEGOGO.