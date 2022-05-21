Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ла Ліги.

Леванте в останньому турі іспанської Ла Ліги не мав жодних шансів продовжити свої виступи в "еліті" на наступний сезон, однак усе ж таки вирішив грюкнути дверима в гостьовому матчі проти Райо Вальєкано, який останні три гри сезону віддав на розсуд суперникам. Уже в першому таймі мадридський колектив отримав у власні ворота три м’ячі, що зумовило остаточну поразку.

Огляд матчу:

Райо Вальєкано — Леванте 2:4

Голи: Гарсія, 18, Гвардіола, 61 — Мелеро, 26, 45+1, Рохер, 44, Коке, 76

Райо Вальєкано: Зідан — Баліу, Суарес (Комесанья, 61), Катена, Родрігес (Асенсіо, 80) — Гарсія, Унаї Лопес, Оскар Валентин, Нтека (Сіс, 61), Бебе (Сілла, 71) — Гвардіола (Фалькао, 71).

Леванте: Карденас — Коке (Везу, 85), Постіго, Робер, Сараккі (Мірамон, 63) — Моралес, Барді, Радоя, Мелеро (Пепелу, 46) — Рохер Марті (Пубіль, 63), Кантеро (Фараж, 87).

Попередження: Саррачі, Постіго, Везу.

Джерело: MEGOGO.