Испания

Очільник іспанського футболу не певен у фінансовій спроможності клубу.

Нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовські не зміг домовитися з клубом щодо продовження контракту на більший термін, тому фактично розпочав свій останній рік перебування в складі багаторазового чемпіона Німеччини.

Цій новині були дуже раді в таборі каталонської Барселони, оскільки саме цей клуб наразі є чи не найбільшим претендентом на підписання 33-річного поляка.

Однак, на заваді можливого трансферу може стати найбільший біль "синьо-гранатових" останніми роками — фінансовий стан справ у клубі.

Зокрема, президент іспанської Ла Ліги Хав’єр Тебас запевняє в тому, що підписання вимогливого нападника наразі є не по кишені Барселоні.

"Цифри говорять більше за мене — за останні два роки ви витратили понад 500 млн євро, тому зараз маєте відшкодувати їх для того, щоб знову отримати змогу підписувати нових гравців.

У Левандовські залишається ще рік у Баварії, відповідно до чинної угоди. Окрім того, є різниця між тим, скільки він хоче заробляти, та тим, скільки Барселона готова йому запропонувати. Судячи з цих моментів, я не бачу його в цьому клубі", — заявив іспанський функціонер.

Нагадаємо, що саме через скрутний фінансовий стан "блаугранас" не змогли дозволити собі продовжити контракт із нападником Ліонелем Мессі минулого міжсезоння.