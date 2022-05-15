Германия

Угода польського форварда з мюнхенським грандом спливає влітку 2023 року.

Зірковий нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовскі заявив, що планує змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно та вирушити за новим викликом у кар'єрі.

"Я не отримав пропозицій щодо контракту від Баварії і вирішив піти. Нам потрібно знайти найкраще рішення для мене та для клубу", — цитує слова Левандовські журналіст Фабриціо Романо.

У поточному сезоні Роберт Левандовські провів 46 матчів за Баварію, у яких відзначився 50 голами та сімома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше 33-річний поляк уже не виключав, що провів свій останній поєдинок у футболці "червоних".