Угода польського форварда з мюнхенським грандом спливає влітку 2023 року.
Роберт Левандовські, Getty Images
15 травня 2022, 13:33
Зірковий нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовскі заявив, що планує змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно та вирушити за новим викликом у кар'єрі.
"Я не отримав пропозицій щодо контракту від Баварії і вирішив піти. Нам потрібно знайти найкраще рішення для мене та для клубу", — цитує слова Левандовські журналіст Фабриціо Романо.
У поточному сезоні Роберт Левандовські провів 46 матчів за Баварію, у яких відзначився 50 голами та сімома результативними передачами.
Нагадаємо, раніше 33-річний поляк уже не виключав, що провів свій останній поєдинок у футболці "червоних".