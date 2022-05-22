Испания

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 38-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонська Барселона та Вільярреал.

Каталонська Барселона зі своєї другої сходинки турнірної таблиці спробує підставити підніжку Вільярреалу на його шляху до єврокубків у матчі останнього туру поточного розіграшу Ла Ліги.

Хаві, на тлі нічиєї проти Хетафе (0:0), вирішив використати з перших хвилин Дані Алвеса, Араухо та Альбу в захисті, тоді як до центру поля відправився Френкі де Йонг, а Траоре зіграє на правому фланзі захисту.

Унаї Емері, після поразки від Реалу Сосьєдад (1:2), долучив до стартового складу Гаспара та Педрасу на флангах захисту, а Трігерос та Гомес розташуються над ними. Алькасер у атаці складе пару Ло Чельсо.

Барселона: тер Штеген — Дані Алвес, Араухо, Ленгле, Альба — Гаві, Бускетс, Ф. де Йонг — Траоре, Обамеянг, Ферран.

Запасні: Тенас, Пуч, Дембеле, Депай, Фаті, Брайтвейт, Л. де Йонг, Мінгеса, Умтіті, Царевіч, Бальде, Орельяна.



Вільярреал: Рульї — Гаспар, Альбіоль, Торрес, Педраса — Трігерос, Капу, Парехо, Гомес — Ло Чельсо, Алькасер.