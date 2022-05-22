Испания

"Насріди" не зуміли перемогти у заключному турі.

За підсумками сезону-2021/22 Гранада залишає Прімеру. У заключному матчі "насріди" не зуміли обіграти Еспаньйол, зігравши внічию (0:0).

Таким чином, Гранада набрала 38 очок та посіла 18 місце.

Щодо конкурентів Гранади, то Мальорка обіграла Осасуну (2:0), а Кадіс – Алавес (1:0). Обидві команди набрали по 39 очок та врятувалися за підсумками сезону.

Зазначимо, що Гранада вилетіла до нижчого дивізіону після двох сезонів поспіль у Ла Лізі. Крім Гранади, в Сегунду вирушили також Леванте та Алавес.