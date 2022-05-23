Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ла Ліги.

Мадридський Атлетіко завершував сезон іспанської Ла Ліги без особливих сподівань здобути другу сходинку в турнірній таблиці, що все одно не завадило йому бодай трохи підсолодити загалом невдалий футбольний рік перемогою на виїзді проти Реалу Сосьєдад.

Огляд матчу:

Реал Сосьєдад — Атлетіко 1:2

Голи: Гуріді, 90+3 — де Пауль, 50, Корреа, 68.

Реал Сосьєдад: Реміро — Горосабель (Сальдуа, 71), Елустондо, Ле Норман, Ріко — Меріно, Субіменді, Ільяраменді (Гуріді, 81) — Рафінья (Порту, 63) — Серлот (Джуахра, 72), Ісак (Янузай, 63).

Атлетіко: Облак — Савіч, Феліпе, Мандава — Кондогбія — Льоренте, де Пауль (Лемар, 86), Коке, Карраско — Кунья (Корреа, 63), Грізманн (Суарес, 86).

Попередження: Ле Норман, Рафінья, Меріно, Порту — Грізманн, Савіч.