Испания

Завершився сезон-2021/22 у чемпіонаті Іспанії.

В рамках 38-го туру іспанської Ла Ліги Атлетіко вирушив на виїзд до Реала Сосьєдада. Щоб зайняти третє місце і не озиратися на Севілью, "матрацникам" треба було перемагати "басків".

З цим завданням колектив Дієго Сімеоне впорався та набрав 71 пункт, посівши третє місце.

Що стосується Севільї, то підопічні Хулена Лопетегі обіграли Атлетік, але посіли четверте місце, поступившись Атлетіко за підсумками сезону лише на один бал.

Нагадаємо, що чемпіоном поточного розіграшу став мадридський Реал, а покинули елітний дивізіон Алавес, Леванте та Гранада.