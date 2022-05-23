Испания

Футболіст незадоволений ігровою практикою.

Воротар мадридського Реала Андрій Лунін прокоментував сезон-2021/22 у клубі та розповів про своє бачення майбутнього.

"З одного боку мене не влаштовує кількість ігрового часу. З іншого боку, багато хто відзначає і я сам розумію, що другий воротар Реала – це високий рівень, певне досягнення. Не всім вдається потрапити до цієї команди, закріпитися, залишитися, бути там, грати якісь матчі та вигравати трофеї. Важко досягнути цього. Але я не кажу, що мене це влаштовує і я задоволений. Я незадоволений. Досягнув того, що став другим воротарем Реала, це завдання виконано, добре, але хочеться рухатися далі.

Мої стосунки з Куртуа? На футбольному полі ми конкуренти, це природно, зрозуміло. А за футбольним полем, мабуть, приятелі. Ми спілкуємось, сидимо поруч за столом. Друзями не можу назвати, але приятелі, так, у нас хороші стосунки".

"Поки що не маю планів залишити Реал. Потрібно розуміти, що пишуть за підсумками сезону, за результатами. Бачать, що я мало зіграв, і спокійно можуть написати, що в мене є бажання залишити клуб, щоб отримувати більше ігрової практики. Але я на сьогодні навіть не розмовляв з клубом стосовно наступного сезону. Попереду фінал ЛЧ, тільки після нього будуть всі розмови, буде визначатися склад на наступний сезон.

Чутки на мене ніяк не впливають. Це ж не вперше. Протягом 5 років кожні пів року пишуть багато інформації. Що буде, те буде. Якщо є такий інтерес, то клуби поспілкуються між собою, а потім донесуть до мене. А реагувати кожен раз на таку інформацію не бачу сенсу", — розповів Лунін в інтерв'ю Вацко on air.

Нагадаємо, що у сезоні-2021/22 Реал став чемпіоном Іспанії та має шанси виграти Лігу чемпіонів. Андрій Лунін зіграв чотири матчі (2 у Ла Лізі та 2 у Кубку Іспанії).