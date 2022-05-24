Испания

Футболіст оцінив перші три роки контракту.

Вінгер мадридського Реала Еден Азар розповів, що ще бажає розкритись у клубі.

"Всім відомо, що мій контракт з мадридським Реалом спливає влітку 2024 року. Зрозуміло, що перші три сезони склались не так, як я хотів.

Я показати себе в Реалі, проявити себе повністю. Грати за Реал завжди було моєю мрією. І ця мрія ще залишається", — цитує Азара Фабріціо Романо.

Перейшовши в Реал з Челсі Азар не зміг реалізуватися в Іспанії через постійні травми. Цей сезон пошкодження продовжили його переслідувати.

У сезоні-2021/22 на рахунку Азара лише 23 матчі, більшість з яких починав на лаві для запасних. Він забив один гол та віддав два асисти.