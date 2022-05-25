Испания

Хавбек Реалу віджартувався на чергове питання щодо подальших виступів у Реалі.

Півзахисник мадридського Реалу Лука Модрич у свої 36 років знаходиться у відмінних ігрових кондиціях, проте завершення його відносин із клубом стрімко наближається, що в свою чергу піднімає логічне питання щодо продовження дійсного контракту на більший термін.

Коли хорватського виконавця вчергове запитали про це співробітники преси, то він вирішив у жартівливій манері знизити градус напруги.

"Дійсно, я ще не продовжив контракт із Реалом… Але я не буду робити так, як зробив Мбаппе

Але, сподіваюся, що й клуб зі мною нічого подібного не зробить!", — заявив футболіст.

Очікується, що Лука підпише нову угоду з Реалом строком ще на один рік одразу після фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА проти англійського Ліверпуля.

У поточному сезоні Модрич відіграв 43 матчі, забивши три голи та віддавши 12 гольових передач.