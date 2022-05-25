Испания

Президент організації відповів іспанському клубові на критику.

На тлі продовження Кіліаном Мбаппе контракту із ПСЖ в мадридському Реалі доволі бурхливо відреагували, звернувшись до УЄФА в контексті дотримання чемпіоном Франції фінансового фейр-плей.

Президент організації Александр Чеферін відповів "вершковим", нагадавши клубові про те, що їх пропозиція не відрізнялась від паризької.

"В УЄФа є доволі суворі правила фінансового фейр-плей. Ти, хто їх дотримується — буде грати в наших турнірах, інші — ні.

Ані Реал, ані будь-який інший клуб не буде вказувати нам що робити. Так, воні обурені зривом трансферу, але їх пропозиція не відрізнялась від пропозиції ПСЖ до Мбаппе", — розповів функціонер для BBC.

Раніше ситуацію із контрактами футболістів Парі Сен-Жермен прокоментував Жоан Лапорта.