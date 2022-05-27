Испания

Раніше іспанська преса пов'язувала вінгера Барселони з Парі Сен-Жермен.

Футбольний Мусса Сіссоко, який представляє інтереси атакуючого півзахисника Усмана Дембеле, висловився про майбутнє свого клієнта, контракт якого з Барселоною підходить до свого завершення влітку цього року.

"Майбутнє Усмана залишається відкритим. Ми ставимося і завжди ставилися з великою повагою до всіх клубів, і це продовжуватиметься, поки цей процес триває.

Коли настане час приймати рішення, Усман розгляне найкращий варіант свого майбутнього", — цитує слова агента француза журналіст Фабриціо Романо.

Раніше з'являлася інформація, що Дембеле повідомив тренерів і партнерів, що він йде з Барселони. Найбільш активно футболіста пов'язували із Парі Сен-Жермен.