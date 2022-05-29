Бразилець залишить "вершкових" через 15 років виступів за мадридський клуб.
Марсело, Getty Images
29 травня 2022, 10:59
Капітан і захисник Реала Марсело після фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (1:0) оголосив, що покине мадридський клуб.
Після перемоги у Лізі чемпіонів 34-річний бразилець заявив, що це був його останній сезон у складі "вершкових".
"Це була моя остання гра за Реал. Закінчити таким чином – неймовірна радість", – наводить слова Марсело Carrusel Deportivo.
У Марсело закінчується контракт із Реалом цього літа, що означає, що він залишить клуб на правах вільного агента.
Марсело виступав за Реал із 2007 року. На його рахунку 545 матчів, у яких забив 38 голів і віддав 103 асисти.
Разом із "вершковими" бразилець шість разів виграв чемпіонат Іспанії, п'ять разів кубок країни та двічі Суперкубок Іспанії. Після вчорашнього вечора він став п'ятиразовим переможцем Ліги чемпіонів.