Испания

Для бразильського захисника це 24 трофей з мадридським клубом.

Мадридський Реал у матчі 34 туру іспанської Ла Ліги обіграв Еспаньйол (4:0) і достроково став чемпіоном.

За інформацією журналіста Педро Мартіна, захисник Марсело став найтитулованішим гравцем в історії мадридського клубу.

Для 33-річного бразильця чемпіонський титул цього сезону став 24 у складі "вершкових". За цим показником Марсело обійшов Франсіско Хенто, який взяв 23 трофеї з Реалом.

Зазначимо, що контракт Марсело, що діє, розрахований до літа цього року. Цього сезону він провів 18 матчів, у яких віддав два асисти.