Испания

Причини такого явища добре відомі.

Каталонська Барселона завершила черговий сезон іспанської Ла Ліги на другій сходинці в турнірній таблиці та без жодного здобутого трофею в своєму активі, через що запланувала посилення свого складу на найближче трансферне вікно.

Однак літня кампанія переходів у виконанні "блаугранас" і досі перебуває під великою загрозою через фінансову кризу в клубі, яка була спричинена діяльністю попередніх власників.

Уже зараз Барса має шанс вирішити питання щодо підписання контрактів із центральним захисником Челсі Андреасом Крістенсеном та півзахисником Мілану Франком Кесс’є, однак суворі обмеження збоку Ла Лігі примушують її спочатку зайнятися продаже власних виконавців.

Зокрема, фінансовий бік питання зачепив і процес перемовин щодо оновлення угоди з півзахисником Серхі Роберто, хоча за офіційним повідомленням це сталося через "зміни в порядку денному президента клубу Жоана Лапорти".

Певна річ, що за таких умов жодних перемовин із мюнхенською Баварією щодо компенсації переходу її нападника Роберта Левандовські каталонський клуб наразі вести не може.

Найшвидший шлях залучити потрібні кошти при цьому для Барселони іспанська преса вбачає в кредитах, які збільшать і без того велике боргове навантаження на Барселону.