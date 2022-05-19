Каталонці хочуть отримати гроші із продажу гравців.
Рікі Пуч, getty images
19 травня 2022, 19:14
Барселона працює над поповненням трансферного бюджету у найближче літнє вікно.
Як повідомляє видання Mundo Deportivo, "синьо-гранатові" запропонували трьох футболістів Валенсії. Йдеться про Мартіна Брайтвейта, Рікі Пуча та Сержіньо Деста.
Данець провів цього сезону п'ять поєдинків, на рахунку іспанця сім матчів, а правий захисник відіграв 31 зустріч.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед розглядає кандидатуру Деста.