Испания

Аргентинець вважає, що форвард Реала найкраще проявив себе у 2022 році.

Нападник Парі Сен-Жермен та національної збірної Аргентини Ліонель Мессі назвав свого кандидата на Золотий м'яч за підсумками 2022 року.

На думку 34-річного аргентинця, цю нагороду на даному етапі більше за інших заслуговує форвард мадридського Реала і збірної Франції Карім Бензема.

"Я думаю, що немає жодних сумнівів. Дуже зрозуміло, що Бензема провів вражаючий рік і в підсумку найкращим чином проявив себе в Лізі чемпіонів, будучи незамінним у всіх 16 іграх. Я думаю, що цього року немає жодних сумнівів", – цитує слова Мессі TycSports.

Нагадаємо, у сезоні-2021/22 Карім Бензема провів у всіх турнірах на клубному рівні 46 матчів, у яких забив 44 голи та віддав 15 асистів.

Такі показники результативності дозволили 34-річному французу стати найкращим бомбардиром як у Лізі чемпіонів, так і в іспанській Ла Ліги, які згодом виграв Реал Мадрид.