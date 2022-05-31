Другое

Мессі пояснив, чому не включив польского форварда в топ-3 у своєму голосуванні премії FIFA The Best.

За підсумками 2021 року нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав Золотий м'яч, однак інша нагорода, FIFA The Best, вирушила в актив форварда мюнхенської Баварії та збірної Польщі Роберту Левандовські.

34-річний аргентинець відповів на критику щодо того, що премію від France Football за підсумками 2021 року, нібито, повинен був отримати поляк, а не він.

"Левандовські може говорити все, що завгодно. В кожного є таке право. Але я не поділяю його думки і не надаю їй особливого значення. Мені це не цікаво. Мої слова на церемонії йшли від щирого серця.

Я казав, що він заслужив Золотий м’яч, бо був найкращим роком раніше. Але коли ж нагорода дісталася мені [за підсумками 2021 року], то він не був найкращим. Але нехай думає так, як вважає за потрібне", – цитує слова Мессі TycSports.

Нагадаємо, що раніше Левандовські потрапив у збірну сезону топ-5 ліг Європи за версією Goal.