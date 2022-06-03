Испания

Іспанець прокоментував своє майбутньє.

Форвард мадридського Атлетіко Альваро Мората, у якого завершується орендна угода із Ювентусом, прокоментував своє майбутнє.

Футболіст запевнив, що має декілька пропозицій, але ще не прийняв остаточного рішення.

"Я маю декілька варіантів розвитку кар'єри, але не кваплюсь. Дуже добре, коли є з чого обирати. Насправді, я хочу грати там, де мене будуть любити та поважати", — наводить слова Морати Фабріціо Романо.

У 25 матчах Серії А сезону-2021/22 на рахунку 25-річного Морати дев'ять забитих голів та сім асистів.

Раніше стало відомо, за яку ціну Ювентус готовий викупити права на іспанського виконавця.