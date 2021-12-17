Каталонский клуб не намерен возвращать чилийского нападающего.
алексис санчес, getty images
17 декабря 2021, 17:23
В последнее время различные европейские СМИ распространили информацию о намерении каталонской Барселоны обменять Люка Де Йонга на нападающего миланского Интера Алексиса Санчеса.
Тем не менее, по информации Фабрицио Романо, Интер не заинтересован в подобного рода обмене. Никаких предварительных переговоров клубы не ведут.
Кроме того, Барселона также не заинтересована в подписании чилийского форварда в зимнее трансферное окно — приоритетом остается хавбек Манчестер Сити Ферран Торрес.
Ранее представитель другого футболиста "блаугранас", Френки Де Йонга, заявил об интересе к футболисту со стороны европейских топ-клубов.